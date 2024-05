O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu o advogado mineiro Antônio Fabrício para vaga de ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Agora, ele ocupa a cadeira do ministro Emmanoel Pereira, que deixa a Corte para aposentadoria.

Antônio Fabrício é ligado ao grupo Prerrogativas, um coletivo de Direito ligado à defesa dos direitos humanos e da democracia. Ao longo do processo de sua escolha, passou a ser defendido também pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O novo ministro é da área trabalhista e, ao longo da carreira, atuou especialmente junto ao TST e ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Formado pela PUC de Minas Gerais, Antônio Fabrício tem mestrado pela mesma instituição, onde é professor desde 1999. Ele também já presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Minas Gerais.

Vale relembrar que Antônio Fabrício estava disputando a vaga com Adriano Costa Avelino, que tinha o apoio também do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Avelino é advogado de Lira.