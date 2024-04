Mais de duas semanas após a abertura do processo contra Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) no Conselho de Ética, somente agora foi escolhida a relatora do caso. O presidente do colegiado, Leur Lomanto (União-BA), escolheu a deputada Jack Rocha (PT-ES) para relatar a representação do PSol contra o parlamentar fluminense, acusado de ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco, crime que vitimou também o motorista Anderson Gomes.

Caso Marielle: como votaram deputados mineiros sobre a prisão de Brazão

A deputada votou a favor da manutenção da prisão de Brazão no plenário. A petista foi a escolhida depois da desistência de quatro parlamentares, que, após serem sorteados optaram por não assumir o processo. Além de Rocha, estavam na lista tríplice os também petistas Jorge Solla e Joseildo Ramos, ambos da Bahia.

Os quatro deputados que se recusaram a relatar a ação contra Brazão foram: Rosângela Reis (PL-MG), Bruno Ganem (Podemos-SP), Gabriel Mota (Republicanos-RR) e Ricardo Ayres (Republicanos-TO).