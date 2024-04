Presidente do TJPE Paes Barreto diz que Recife terá Calçada da Fama do Poder Judiciário e comparou com as que existem em Hollywood e no Maracanã, para atores e jogadores de futebol

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto, anunciou, nesta quarta-feira (24/4), que desistiu da criação de uma calçada da fama do Judiciário estadual. A ideia foi exposta no sábado (20/4), durante entrevista à TV Jornal, afiliada do SBT no estado.

"Vamos fazer, já está em implantação, a Calçada da Fama do Poder Judiciário, que a gente só via em Hollywood, no Maracanã. Vamos fazer, ao invés de ser os pés, as mãos, que são nossos instrumentos de trabalho, de todos os ex-presidentes (da Corte) que ainda estão vivos, que hoje são 17", disse na ocasião.





Ele afirmou ainda: "Na medida em que os presidentes forem saindo (do cargo), eles vão fazer o molde da mão com a assinatura moldada, o nome e o ano. Será na frente do tribunal, uma coisa bonita, uma atração para os turistas, juristas, para todos que visitam nossa cidade".





Na manhã desta quarta (24), o presidente do Tribunal de Justiça confirmou a desistência da ideia. "A reportagem foi gravada há muitos dias, e há muito a ideia foi afastada, pois nós já temos nossa galeria de ex-presidentes. Agir com transparência e boa fé fazem sempre parte de minha atuação como pessoa e gestor", afirmou, por meio de nota enviada à imprensa.





"Diante de repercussão sobre entrevista minha em João Alberto, esclareço que a fala foi uma sugestão que recebi no começo da gestão, como tantas outras, e achei interessante", acrescentou Ricardo Paes Barreto.





Na mesma entrevista, o desembargador elencou outras ações na gestão, que teve início em fevereiro. Ricardo Paes Barreto disse que ordenou a colocação de um jardim com plantas no tribunal e a instalação de luminárias de LED.





"Minha cabeça vive fervilhando de novas ideias para tornar o Poder Judiciário mais transparente, mais bonito, mais atraente e menos ofensivo, porque as pessoas só veem no Judiciário cadeia, prisão, pena, e o Judiciário não é só isso", disse.





"Hoje eu garanto que é o prédio mais bonito em iluminação do Recife, talvez do estado por completo", completou.





O diretor-geral do tribunal, Marcel Lima, escreveu, em documento emitido na manhã desta quarta (24), que "não houve e nem há" projeto em tramitação para "colocação de peças ou homenagens de qualquer natureza nas calçadas que circundam os imóveis do Tribunal" de Justiça de Pernambuco.





Em abril de 2023, os desembargadores do TJ de Pernambuco aumentaram os próprios salários. A Assembleia Legislativa aprovou o reajuste em setembro do mesmo ano. A lei foi promulgada pelo presidente da Casa, deputado estadual Álvaro Porto (PSDB) na chamada sanção tácita, já que a governadora Raquel Lyra (PSDB) não quis sancionar ou vetar o texto.





Os salários eram de R$ 37,6 mil em 2023 e passaram para R$ 39,7 mil em fevereiro de 2024. A partir de fevereiro de 2025, os salários dos desembargadores vão chegar a R$ 41,8 mil.





Os deputados estaduais também aprovaram benefícios como auxílio-saúde e licença-prêmio de três meses a cada cinco anos e verbas indenizatórias para os desembargadores do TJ.