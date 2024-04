Servidores contratados pelo estado e já aposentados poderão continuar no IPSEMG ; ALMG derrubou veto do governador que impedia essa permanência

O veto do governador Romeu Zema (Novo) à proposta que garantia aos trabalhadores da educação com contrato temporário direito ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (Ipsemg) após se aposentarem foi derrubado por 50 votos favoráveis e nenhum contrário na tarde de hoje (24).

Segundo dados do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), esse público representa mais da metade dos trabalhadores da educação no Estado (56%).

A proposta desse vínculo com o Ipsemg foi apresentada pela deputada Beatriz Cerqueira ao Projeto de Lei Complementar (PLC) 35/23, que isenta de contribuição previdenciária servidores aposentados ou pensionistas com alguma doença incapacitante. O projeto foi aprovado pela ALMG no ano passado.



O governador considerou inconstitucional a extensão do benefício aos contratados aposentados, sob alegação de que o IPSEM garante assistência somente aos servidores efetivos.