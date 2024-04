Primeiro-ministro australiano Anthony Albanese crítica posição do dono do X, antigo Twitter, Elon Musk de não retirar os vídeos de um bispo sendo esfaqueado em Sydney

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, criticou nesta terça-feira (23/4) Elon Musk pelo fato de o empresário sul-africano naturalizado americano acreditar "estar acima das leis". O bilionário, dono do X, não se mostra a favor de remover vídeos de um ataque terrorista contra um bispo, em Sydney, no dia 15 de abril.

"Bilionário arrogante que pensa estar acima da lei e da decência básica", disse o primeiro-ministro. Ele também afirmou que Musk "escolheu o ego e a violência em vez do bom senso".

Musk postou em suas redes sociais que o pedido da Justiça australiana de remoção global das cenas de ataque é "um terrível ataque à sociedade livre".

Albanese pontuou que o pedido "não é sobre liberdade de expressão" e que o bilionário quer "lutar pelo direito de semear a divisão e mostrar vídeos violentos que são muito angustiantes".

O primeiro-ministro também destacou que a única empresa que está demonstrando resistência é o X e que todas as outras acataram a ordem.

No Brasil, Musk também vem acusando o Supremo Tribunal Federal (STF) e principalmente o ministro Alexandre de Moraes de decisões ditatoriais e de influenciar nas eleições brasileiras. Ele ameaçou descumprir as ordens da Justiça e desbloquear as contas de pessoas que propagaram mentiras e desinformação.