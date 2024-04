O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) rebateu uma provocação do filho do ex-ministro José Dirceu, o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), que havia pedido a cassação ou a prisão do ex-juiz da Lava Jato, nessa terça-feira (17/4).

Na ocasião, o petista comentava o relatório da Corregedoria Nacional de Justiça, que aponta para o conluio entre Moro, Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, e a juíza Gabriela Hardt para desviar de R$ 2,5 bilhões do Estado Brasileiro.

“Cassação ou cadeia? Ou melhor, ambas as coisas! Agora, Moro terá que explicar o inexplicável e o fará também na esfera criminal. Justiça seja feita”, escreveu Zeca Dirceu.

Moro rebateu lembrando da prisão do ex-ministro no caso do Mensalão e da Lava Jato. “Cadeia é coisa do teu pai”, ironizou o senador.

José Dirceu foi condenado no esquema do mensalão a sete anos e 11 meses de prisão, em 2012. Após um ano em reclusão, ele foi autorizado a cumprir a pena em casa, até que ela foi extinta em 2016.

Em 2015, o ex-ministro foi preso pela Lava-Jato, sendo apontado pelo Ministério Público Federal (MPF) como um dos responsáveis pelo esquema de corrupção na Petrobras. Na época, Dirceu foi acusado de receber cerca de R$ 2 milhões em propina, sendo condenado a oito anos e 10 meses.

No ano passado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu a pena para quatro anos e sete meses em regime semiaberto. A defesa do ex-ministro de Lula ainda tenta reverter a inelegibilidade de Dirceu no Supremo Tribunal Federal (STF).