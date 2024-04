A rejeição da federalização da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), estimada em 49% por uma pesquisa do instituto Quaest, divulgada nesta terça-feira (16/4), é ainda maior entre os moradores de Belo Horizonte. Na capital, a concessão da estatal ao Governo Federal é reprovada por 63% dos entrevistados.

Na Região Metropolitana de BH (RMBH) e no interior do estado o índice de rejeição da proposta se mantém em 48%. Atualmente, a federalização da estatal é uma das possibilidades aventadas para amortizar uma parte da dívida do Estado com a União - débito avaliado em aproximadamente R$ 162 bilhões.

Apesar de nenhuma região aprovar a medida, o levantamento mostra que a aprovação em BH é de 30%, enquanto na Grande BH e no interior é de 36% e 38%, respectivamente. No geral, a federalização foi aprovada por 37% dos 1.506 entrevistados. A margem de erro da pesquisa é de 2.5 pontos percentuais e a confiança é de 95%.

O modelo de concessão da empresa é defendido pelos políticos envolvidos na negociação com o governo federal, na medida em que a gestão da estatal continuaria nas mãos do poder público. Para abater o débito bilionário, outras empresas como a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) e a Companhia de Saneamento (Copasa) também podem ser negociadas.

Em março, o governador Romeu Zema (Novo) subiu o tom contra a operação da Cemig e disse que o interior sofria com a falta de energia porque, no passado, a empresa investia fora de Minas Gerais.

“A Cemig está fazendo o maior investimento da história da empresa para não deixar a situação de falta de energia perdurar. Em 70 anos, a Cemig construiu 400 subestações. Em seis anos, estamos fazendo 200. Hoje, Minas sofre com a falta de energia elétrica, porque, infelizmente, no passado nós tivemos uma empresa que foi investir em todo o Brasil, exceto em Minas Gerais”, disse.

A crítica do governador foi feita ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro Alexandre Silveira (PSD), da pasta Minas e Energia, que seria responsável pela gestão da empresa caso a federalização ocorra.