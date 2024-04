A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (16/4), mais uma fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os atentados de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. De acordo com a corporação, são cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em diversos estados.



Além disso, são cumpridas ordens judiciais expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para a indisponibilidade de bens dos investigados. Os prejuízos com os ataques podem chegar a R$ 40 milhões.



As equipes policiais realizam buscas nos estados do Rio Grande do Norte (1); Santa Catarina (1); Pará (4); São Paulo (1); Minas Gerais (3); Espírito Santo (4); Tocantins (1) e Mato Grosso do Sul (3).

O foco das diligências são financiadores, motivadores e executores dos atentados. Na ocasião, as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas.



"Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido", afirmam os investigadores.