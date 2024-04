O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai prever um salário mínimo de R$1.502 no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2025. O valor representa uma alta de 6,52% no piso atual, vigente desde o dia 1º de janeiro, seguindo a política de valorização vigente.

A projeção de aumento do salário mínimo ainda pode sofrer alterações, uma vez que é calculado de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação percebida em famílias com renda de até cinco salários mínimos.

A estimativa é que o índice acumulado neste ano seja de 3,25%. O número oficial do reajuste só vai ser divulgado em janeiro de 2025, mas uma nova estimativa deve ser apresentada em agosto. Atualmente, o piso é de R$ 1.412.

A PLDO ainda vai propor uma nova meta fiscal zero para o ano de 2025, sinalizando um recuo do governo em relação ao compromisso de um superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

A mudança ocorre devido às dificuldades do Ministério da Fazenda em aumentar a arrecadação. A nova meta, no entanto, não descarta a possibilidade de um déficit nas contas públicas, já que ela possui uma margem de 0,25% do PIB para mais ou menos.

Em meio a perseguição do déficit zero ainda em 2024, o governo tem promovido uma série de cortes no Orçamento, com o objetivo de adequar as contas ao arcabouço fiscal. O ministério da Defesa, por exemplo, teve um corte de R$ 280 milhões, enquanto na própria Fazenda a redução foi de R$ 485,8 milhões.