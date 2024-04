O senador Cleitinho (Republicanos-MG) afirmou que vai apresentar um projeto de lei que proíbe detentos de votar. A decisão do parlamentar ocorre após o veto parcial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto das saidinhas temporárias. Em um vídeo publicado nas redes sociais nesse sábado (13/4), Cleitinho criticou o veto do presidente e afirmou que o Congresso Nacional irá derrubá-lo.

No vídeo, Cleitinho afirma que vai apresentar um projeto de lei para proibir todos os presos de votar nas eleições. No entanto, apenas duas categorias de presos podem votar atualmente: os que estão em prisão provisória e os adolescentes internados como medida socioeducativa.

Para Cleitinho, o presidente vetou parcialmente o fim das saidinhas porque o projeto beneficia os eleitores dele. "São eleitores do Lula, essa turma. Por isso ele vetou. Mas, eu queria falar para o Lula que nós vamos derrubar o veto", pontuou.

"E ainda vou te deixar com mais raiva Lula, sabe por quê? O quê que os detentos, os presidiários fazem na época da campanha? Eles não têm que sair pra lá votar? Olha o custo que isso faz para a população brasileira ter que pagar. Para "taiar" ainda mais você Lula, deixar você com raiva, vou fazer um projeto de lei para que os presos também não possam votar, não. Não vai poder votar mais. Eu acredito que eu vou ter o apoio de toda a população brasileira. Porque quem tem que ter direito, o direito de votar, é o cidadão do bem. Preso tem que ficar é na cadeia", emendou o parlamentar.

Segundo o TSE, com exceção dos detentos citados anteriormente, presos que cumprem pena em estabelecimentos carcerários não podem participar do pleito. Trata-se de uma disposição dada pela Constituição, pois a Carta veda a votação a quem tem condenação definitiva na Justiça.