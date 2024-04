Página de passaporte modelo com visto para o Brasil; imagem meramente ilustrativa

O presidente Lula assinou decreto que prorroga a isenção de vistos a turistas de Canadá, Estados Unidos e Austrália. É o que diz a coluna Capital S/A, do Correio Braziliense.

A jornalista Samanta Sallum informa que a medida foi publicada na noite passada, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). "Pelo decreto, os vistos voltarão a ser exigidos somente a partir de 10 de abril de 2025. A volta da exigência passaria a valer a partir de 10 de abril, nesta quarta-feira."

Ainda segundo a coluna, a "mudança foi unilateral, porque os brasileiros continuarão precisando de visto para viajar para esses países, com exceção do Japão que, em maio do ano passado, firmou acordo para a isenção recíproca."

Sallum lembra também que a "prorrogação, publicada em edição extra, faz parte de um acordo articulado na Câmara dos Deputados em 27 de março. Para evitar uma derrota do governo no plenário quando se analisava um projeto para derrubar a volta da exigência, o vice-líder do governo, Alencar Santana (PT-SP), articulou um acordo. O plenário não votaria o projeto naquele dia garantindo que o governo faria um decreto para estender a isenção."

E prossegue: "Os deputados já estavam mobilizados para votar o projeto para derrubar a exigência dos vistos, caso Lula não o assinasse. O governo Bolsonaro tinha liberado a entrada dos turistas dos referidos países no Brasil sem necessidade de visto. Por não ter ocorrido reciprocidade, o governo Lula quer o retorno da exigência e tinha definido que, a partir de agora, ela voltaria. Mas teve de recuar e dar mais prazo para não perder a batalha no Congresso."

