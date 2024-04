Quatro empresas manifestaram interesse na administração da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (8/4) pelo ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL), durante passagem pelo Vale do Aço, em Minas Gerais. O trecho da estrada em questão irá a leilão na Bolsa de São Paulo nesta quinta-feira (11/4).

Na sede da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), o ministro citou as empresas que já se inscreveram no pregão. Renan Filho comemorou o interesse da iniciativa privada em administrar e realizar obras na rodovia.

"São quatro envelopes entregues pela CCR, EPR, Azevedo e Travassos e o consórcio Vetor Norte. Dois consórcios entrantes, novas concessionárias entrando no mercado de concessão no Brasil, o que é muito importante. Teremos concorrência para o lote. O que é é bastante e vai garantir investimento para Minas Gerais", destacou o ministro.

A rodovia atualmente é administrada pela Via 040. A concessão se iniciou há dez anos, mas, em 2019, a empresa teve pedido de relicitação do trecho aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), alegando inviabilidade financeira do contrato. No momento, a concessionária apenas faz os serviços de manutenção, sem realizar as obras que estavam previstas no acordo original de privatização.

Segundo Renan Filho, o novo edital de concessão foi modernizado para minimizar riscos à iniciativa privada. O governo federal aposta que o novo texto impedirá a repetição de novo fracasso na privatização do trecho.