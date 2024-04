O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), não passou incólume ao jogo que agitou a capital mineira neste domingo (7/4). Pré-candidato à reeleição, ele usou as redes sociais para parabenizar o Atlético, que se sagrou pentacampeão mineiro ao bater o Cruzeiro por 3 a 1 no segundo jogo da final do campeonato no Mineirão.



Em seu perfil no X (antigo Twitter), o prefeito escreveu: "Mais uma grande final, mais um belo espetáculo no Mineirão. Parabéns ao Atlético e aos seus torcedores por esse título merecido. Comemorem bastante, em paz e harmonia. Hoje Belo Horizonte é do GALO!”.

Mais uma grande final, mais um belo espetáculo no Mineirão. Parabéns ao Atlético e aos seus torcedores por esse título merecido. Comemorem bastante, em paz e harmonia. Hoje Belo Horizonte é do GALO!





Torcedor do Galo, Fuad é um dos milhões que comemoram hoje o pentacampeonato consecutivo do clube em Minas Gerais. Com a conquista, o Atlético se aproxima de sua maior marca no estado, já que foi hexacampeão entre 1978 e 1983. Ao todo, o alvinegro da capital tem 49 taças do Campeonato Mineiro. É o maior vencedor da competição, seguido pelo Cruzeiro, com 38.

A final do Mineiro de 2024 foi disputada em duas partidas. O Cruzeiro chegou à decisão com a vantagem de jogar por dois resultados iguais por ter feito melhor campanha na fase de classificação. O primeiro jogo terminou empatado em 2 a 2 na Arena MRV. Neste domingo, o Atlético conseguiu uma vitória de virada por 3 a 1 sobre o rival.

Outros políticos

O ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG), Agostinho Patrus, também foi às redes comemorar o título alvinegro. Ele brincou com o fato do Cruzeiro ter perdido a partida como mandante, tendo 100% dos ingressos do Mineirão colocados à disposição de sua torcida.





Deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Rogério Correia (PT), também usou a internet para comemorar o pentacampeonato.

Parabéns ao GALO pelo penta campeonato!

O empate em casa domingo passado não foi tão ruim, certo Maria?

Maria neste caso não é zoeira, é a netinha! Bem porque, pré candidato tem de se comportar!