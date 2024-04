Senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) reclamou dos gastos com água mineral pela Corte

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) por uma licitação para a compra de água mineral. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o senador reclama dos gastos com os produtos pela Corte.

“Coloca um bebedor lá, gente. Vai fazer uma economia grande”, diz.

VEJAM QUE ABERRAÇÃO! STF quer gastar 350 mil comprando água mineral especial pic.twitter.com/ay0vI5vj91 — Cleitinho (@cleitinhotmj) April 4, 2024

Azevedo afirma que, ao contrário dos ministros da Corte, o povo bebe água “de esgoto” e “cheia de cloro”. “Agora o patrão, que é o povo, tem que ficar pagando R$ 324 mil de garrafa de água pra ministro”, reclama.

De acordo com o senador, o STF gastaria quase R$ 400 mil na compra de água mineral e com gás. “É brincadeira uma situação dessa. Um trabalhador precisa trabalhar quase 35 anos para ganhar esse valor. Aí vem falar que esse país está quebrado.”

Segundo ele, no edital de licitação as 109 mil garrafas seriam adquiridas por R$ 2,90, cada uma. Ele afirma que fez uma pesquisa em um supermercado e que cada garrafa sairia por R$ 0,81. “O STF ia pagar R$ 324 mil e no supermercado R$ 88 mil, uma diferença de R$ 236 mil.”