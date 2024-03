Morreu José Maria de Azevedo, pai do senador Cleitinho Azevedo, do deputado estadual Eduardo Azevedo e do prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo

Internado em Belo Horizonte devido a um câncer, José Maria de Azevedo, pai do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), do deputado estadual Eduardo Azevedo (PL) e do prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Novo), morreu nesta quarta-feira (27/3).

"Com pesar informamos o falecimento do Sr. José Maria de Azevedo, pai de Eduardo, Cleitinho, Gleidson e Matheus. José Maria deixa um belo legado de trabalho, amor à família e honestidade. Confiantes na Ressurreição que Cristo nos prometeu, contamos com as orações de todos pela família e pelos amigos enlutados", escreveram os filhos em nota postada nas redes sociais.



