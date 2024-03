Durante a análise do processo que trata da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (26/3), a deputada Júlia Zanatta (PL-SC) falou que parlamentares de esquerda devem desculpas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que eles deixassem de usar a morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco (Psol) para fazer política.

"Chega de usar o corpo da Marielle para vocês fazerem política em cima dela", disse a parlamentar bolsonarista.

A fala irritou a deputada Talíria Petrone (Psol-RJ), que era próxima a vereadora, que bradou "lave a sua boca para falar da Marielle". Ao que a catarinense respondeu "vem aqui lavar minha boca então".

Pouco antes as duas tinham trocado mais palavras agressivas quando Zanatta afirmou que os opositores não quiseram a federalização da investigação do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes durante a gestão Bolsonaro e que deveriam ter "vergonha na cara" e ir pedir desculpas ao ex-presidente.

"Chega de falar de Bolsonaro. Devem um pedido de desculpas. Vocês deveriam ter vergonha na cara e pedir desculpas para o Bolsonaro", falou a catarinense.

Petrone respondeu que "vergonha na cara tinha que ter você, sua fascista".

O que fez com que Zanatta pedisse respeito. "Fascista é você. A senhora me respeite. Chega de acusações infundadas."

A sessão que tinha como objetivo discutir e votar a análise da prisão do parlamentar Brazão foi adiada por 72h após deputados de direita, capitaneados pelo deputado federal Gilson Marques (Novo-SC), terem pedido vista para se aprofundar nos documentos que fundamentaram a prisão do político carioca.