O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, disse que a prisão dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes é uma oportunidade para o Congresso discutir a forma das instituições policiais. Nessa segunda-feira (25/3), Gilmar disse que o caso é “extremamente grave” por se tratar do envolvimento de policiais com o crime organizado.

“É preciso pensar numa refundação dessas instituições. Acho que é um momento de profunda reflexão pelo Congresso Nacional, [de] se dedicar a essa temática, uma reforma das polícias e uma reforma especialmente voltada para o que está acontecendo no Rio de Janeiro”, afirmou o ministro.

No domingo (24/3), a Polícia Federal prendeu o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, suspeito de obstruir as investigações e arquitetar o assassinato junto aos mandantes, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas, e o deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ).

A corporação federal chegou aos mandantes após um ano à frente das apurações. A PF fechou um acordo de delação premiada com os ex-policiais militares, Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, executores do crime, e agora considera que as investigações foram concluídas.

Um relatório de 470 páginas foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, que autorizou as prisões preventivas. O caso deve ser analisado no plenário do Supremo após uma denúncia da Procuradoria-Geral da República.