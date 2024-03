Presidente do Congresso disse que foram debatidas as obras no Anel Rodoviário e no antigo Aeroporto Carlos Prates

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), se reuniu com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta terça-feira (26/3), para debater obras de interesse da capital mineira.

De acordo com o senador, o encontro foi útil para aprofundar a busca por recursos que garantam a viabilidade das obras.

“Discutimos ações importantes para a capital mineira, como obras no Anel Rodoviário e na área do antigo Aeroporto Carlos Prates, além da construção de mais moradias populares nas regiões mais necessitadas”, disse o senador.

Belo Horizonte busca firmar parcerias com o Governo Federal para efetuar as obras, uma vez que seriam muito caras para os cofres municipais. No Anel Rodoviário, por exemplo, a prefeitura pretende construir uma série de viadutos para melhorar o fluxo da via mais movimentada da capital.

Na área do antigo Aeroporto Carlos Prates, que teve 17% do território cedido da União para a prefeitura, as obras no parque Maria do Socorro já foram iniciadas. No entanto, a administração da capital ainda busca viabilizar o restante do terreno para a construção de um novo bairro, com moradias populares e equipamentos de educação e saúde.