A Polícia Federal (PF) ouve nesta terça-feira (26/3) o general Mauro César Lourena Cid, pai de Mauro Cid, no inquérito que apura a venda, nos Estados Unidos, de joias sauditas doadas à presidência da República.

As investigações apontam que as joias foram comercializadas em 2022. Elas haviam sido entregues ao ex-presidente Jair Bolsonaro, durante o mandato dele, em uma viagem realizada para a Arábia Saudita em 2019. No entanto, por estar no exercício do cargo, os presentes para Bolsonaro deveriam ter sido incorporados ao patrimônio da União.

O kit de joias era composto por um relógio da marca Rolex de ouro branco, um anel, abotoaduras e um rosário islâmico. O general Mauro César aparece em uma foto identificada pela Polícia Federal em frente à caixa de joias, refletido em uma das partes do objeto.

Lourena Cid seria o responsável por negociar as pedras preciosas. A foto seria para enviar a uma loja especializada, para avaliação dos valores. Ele ocupava, à época, um cargo no escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex, em Miami. O pai de Mauro Cid foi colega de Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), na década de 1970.

A Polícia Federal vê ligação entre a venda de joias, falsificação nos cartões de vacinação de Bolsonaro e familiares e a tentativa de golpe de Estado que resultou nos atentados de 8 de janeiro, em Brasília.