O deputado federal por Minas Gerais Aécio Neves (PSDB) é o convidado deste sábado (23/3) no "Em Minas", programa da TV Alterosa que vai ao ar às 19h30. Na conversa com o jornalista Benny Cohen, Aécio falou sobre eleições, polarização, renegociação da dívida de Minas com a União e avaliou os governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do governador Romeu Zema (Novo).

"Eu acredito que existe vida inteligente entre os extremos. Nós temos a obrigação de tentar construir um projeto de oposição ao atual governo, que não é representado pelo bolsonarismo e nem pelo lulopetismo", declarou Aécio durante a entrevista, gravada nesta semana.



