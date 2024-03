O Ministério da Saúde divulgou, nesta sexta-feira (22/3), um comunicado para desmentir o deputado bolsonarista Coronel Alberto Feitosa (PL) que afirmou que 25 mil pessoas morrem por dia no Brasil por causa da dengue.



De acordo com o ministério chefiado por Nísia Trindade “é falso que a dengue mata mais de 25 mil brasileiros por dia. Ao contrário do que foi mencionado por um parlamentar ontem, de acordo com o último informe diário de dengue, de 21 de março, o Brasil registrou 682 óbitos em 2024, uma taxa de letalidade de 0,03%".

Alerta fake news!????É falso que a dengue mata mais de 25 mil brasileiros por dia. Ao contrário do que foi mencionado por um parlamentar ontem, de acordo com o último informe diário de dengue, de 21 de março, o Brasil registrou 682 óbitos em 2024, uma taxa de letalidade de 0,03%. — Ministério da Saúde ???? (@minsaude) March 22, 2024



A pasta ainda classificou a afirmação de Alberto Feitosa como “fake news”. O deputado de oposição levou um boneco “presidengue” para a tribuna da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e divulgou o número sem qualquer embasamento.