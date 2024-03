O prefeito de Serranos, cidade do Sul de Minas, Marcelo Azevedo Carvalho (PP), foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais. A Justiça aceitou a denúncia contra o chefe do Executivo e ele se tornou réu do caso.





De acordo com a investigação do Ministério Público, Marcelo, ao lado de outros servidores públicos, favoreceu o filho de um ex-prefeito - que não teve o nome revelado - em licitações envolvendo compra de medicamentos por parte da prefeitura

.

Narra a denúncia que Marcelo e os servidores favoreceram a empresa do filho do ex-prefeito a ganhar as licitações. Com a junção das provas, o MP afirma que as licitações foram feitas para que uma única empresa fosse vencedora.





A investigação do MP começou após o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) aberta na Câmara Municipal de Serranos, intitulado de CPI dos Remédios.





A reportagem do jornal Estado de Minas tentou contato com o prefeito de Serranos, mas não obteve retorno.