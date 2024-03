Ex-prefeito de Caldas, no Sul de Minas, Ulisses Guimarães (MDB), assumiu a cadeira de deputado federal no lugar de Newton Cardoso Júnior (MDB), que se licenciou do cargo por quatro meses para dar lugar ao suplente.

A vaga aberta com a licença de Newton Cardoso Júnior deveria ter sido assumida pelo ex-deputado federal Fábio Ramalho, mas como a intenção da legenda é dar visibilidade a Guimarães, o primeiro suplente abriu mão para o segundo.

Depois de ser prefeito por duas vezes em Caldas, também no Sul de Minas, entre 2013 e 2018, o deputado em exercício quer governar Poços de Caldas, a maior cidade da região.

Nas eleições de 2018, ele tentou uma vaga de deputado estadual pelo PTB e na disputa seguinte, em 2022, uma vaga na Câmara Federal, sendo eleito suplente.

Veterinário, o político de 34 anos, na verdade, se chama Ulisses Suaid Porto Guimarães Borges, mas adotou nas urnas o nome de uma emedebista histórico: Ulysses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou, entre os anos 1987 e 1988, a Carta Magna do país, após o fim da ditadura militar, e foi uma das principais lideranças da campanha pelas eleições diretas. Foi também presidente e vice-presidente do MDB nacional.

O deputado em exercício foi procurado pela reportagem para falar sobre sua posse na vaga aberta estrategicamente pelo comando do partido, mas não retornou o pedido de entrevista.