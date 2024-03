Um dos integrantes do primeiro mandato coletivo em Belo Horizonte, que ocorreu por cerca de três meses em 2021, está se lançando como candidato independente nas eleições deste ano. Rubinho Giaquinto, um dos "covereadores" do grupo, que tinha como representante oficial a pediatra Sônia Lansky, está buscando uma vaga na Câmara Municipal de BH.

Os "covereadores" foram designados como assessores do gabinete de Sônia, mas participavam ativamente das decisões do mandato. Na época, Rubinho foi surpreendido ao perder o posto depois que Sônia renunciou por problemas de saúde. A vaga de Sônia foi assumida pelo vereador Pedro Patrus (PT), que não participou da coletiva.

“Não comento o mérito da decisão de Sônia, mas não se pode negar que Belo Horizonte perdeu a possibilidade de vivenciar essa experiência do mandato coletivo. Poderia ser revolucionário”, afirmou. “Belo Horizonte precisa de cuidados. Precisamos voltar a ter qualidade de vida”, acrescentou.

Professor e músico, Rubinho já atuou como coordenador dos Fóruns Pró-Trabalho em ações que objetivavam combater o preconceito racial e contra pessoas com deficiência, favorecendo a inserção social da juventude. Ele também coordenou o Movimento dos Sem-Palco, que visava garantir espaço a artistas do Hip Hop, do rock, do samba e da literatura na periferia de BH.