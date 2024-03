É oficial. Começou a circular, nesta quarta-feira (20/3), o convite do evento de filiação do senador Izalci Lucas ao Partido Liberal (PL). A transição de partidos — Izalci deixa o PSDB — foi adiantada pela coluna do Correio Braziliense Eixo Capital, de Ana Maria Campos, na terça-feira (19/3). A filiação ocorre na próxima terça-feira, 26 de março, e vai contar com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A filiação será um evento no Minas Hall e começa às 19h, no entanto, a abertura dos portões ocorrerá às 17h30. O convite confirma a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "O presidente de honra do PL, nosso mito Jair Bolsonaro, convida" é a chamada para o evento.

Recentemente, o senador tem assumido uma postura de oposição ao governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) e de apoio a Bolsonaro. A expectativa é de que todos os parlamentares do PL estejam presentes.