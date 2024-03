O vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões (Novo), marcou uma nova rodada de jantares com os deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O novo encontro já tem data marcada, para amanhã, quarta-feira (20/3), na residência do vice-governador de Romeu Zema (Novo).

A ideia é aproximar o governo estadual dos parlamentares, visto que, no ano passado, o governador enfrentou alguns problemas dentro da Casa legislativa. Isso ocorreu apesar de a base governista ter, pela primeira vez, a maioria dos parlamentares da Casa (57 dos 77 eleitos). Desse modo, o Executivo enfrentou obstáculos na aprovação de propostas consideradas prioritárias devido à falta de diálogo com os deputados estaduais.

Agora, no segundo ano do segundo mandato, o desafio é reconquistar aqueles votos perdidos devido ao alto custo político em votações como a retomada do ICMS sobre supérfluos e o impasse da dívida mineira com a União.

A falta de sorte de Zema na ALMG começou no início de 2023, quando o candidato apoiado por ele para a presidência da Casa, Roberto Andrade (PRD), foi derrotado por Tadeu Leite (MDB). As dificuldades persistiram quando o governador insistiu em pautas consideradas controversas pela base, como o aumento salarial de quase 300% para ele mesmo, o vice-governador e secretários e adjuntos. A questão do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) também precisa ser discutida, já que, mesmo com a insistência do governo federal em aprovar a pauta na ALMG, os deputados da base preferiram adiar a discussão para tentar uma conversa com a União.

Simões tem o costume de realizar jantares para se aproximar dos parlamentares. Segundo fontes próximas ao vice-governador, a ideia é manter a frequência desses encontros.