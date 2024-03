Décimo maior colégio eleitoral de Minas Gerais, com 183.877 eleitores, Ipatinga, no Vale do Aço, tem pelo menos 12 pré-candidatos de olho no comando da prefeitura para o pleito de outubro deste ano. Com a 12ª maior população do estado – 227.731 habitantes –, nos últimos oito anos, devido a uma série de decisões jurídicas que cassou a chapa vitoriosa em 2016, o município teve quatro prefeitos. O atual chefe do Executivo municipal, Gustavo Nunes (Republicanos), vai tentar a reeleição, e pode ter como concorrente o vice-prefeito Allex Imóveis (Rede). Eles romperam a aliança firmada em 2020. Também estão previamente no páreo o ex-prefeito Nardyello Rocha (PSB), a deputada federal Rosângela Reis (PL) e a ex-vereadora Lene Teixeira (PT).

Na eleição municipal extemporânea de 2018, Gustavo Nunes foi eleito na esteira de Jair Bolsonaro. Mas, este ano, o apoio do ex-presidente deve ser direcionado à correligionária Rosângela Reis, que também é vice-presidente do PL Mulher – a presidente é a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O EM entrou em contato com a assessoria de Nunes, mas não recebeu retorno para comentar o pleito deste ano. “Vários partidos estão procurando esse apoio. É a única deputada da região do Vale do Aço com mandato, mas essas decisões vão ficar para o período mais próximo (da eleição)”, afirmou Rosângela Reis, por meio de sua assessoria.

Após ficar em segundo lugar em de 2020, Nardyello Rocha busca construir uma base que reúna partidos de centro, centro-esquerda e centro-direita para conquistar a prefeitura. Ele pode ter como candidato a vice Daniel Cristiano, indicado pelo PDT, que foi o segundo candidato a vereador mais votado da cidade no pleito anterior, com quase 2 mil votos. Na época filiado ao PCB, Cristiano não assumiu a vaga devido ao quociente eleitoral, que é o número mínimo que cada partido deve conseguir para obter a vaga no legislativo

Mesmo com a indicação, Nardyello disse que a decisão sobre o vice não está fechada. "O vice será definido dentro desse arco de aliança. Não vai ser decisão minha, será decisão do arco de aliança de partidos”, declarou. Nardyello afirmou também que ainda articula apoio de Solidariedade, PMN e Rede, este negou que esteja tratando apoio com o pessebista. Nos últimos dias, ele também se reuniu com o presidente municipal do Psol, Michael Ribeiro, mas ambos negaram terem selado aliança.



OPOSIÇÃO

A federação PT, PCdoB e PV conta com dois pré-candidatos, além de Lene Teixeira, o ex-deputado federal Edinho Ferramenta (PV) também pretende concorrer ao cargo. Apesar da disputa interna, Lene acredita que há diálogo entre as legendas da federação. Tanto o PT quanto o Partido Verde estão buscando apoios com outras legendas e movimentos civis. “Estamos dialogando com partidos fora da federação, preferencialmente que estão na base do governo Lula, porque sabemos que Ipatinga precisa de união em torno de quem quer o bem da cidade”, afirmou Lene. O mesmo foi dito por Ferramenta, que também já foi vereador, “Estamos buscando movimentos sociais, movimento sindi e estamos à disposição para conversar com todos os pré-candidato e partidos”, declarou.

O vice-prefeito Allex Imóveis vai receber o apoio do pré-candidato do partido à Prefeitura de Belo Horizonte Paulo Lamac e do deputado estadual Lucas Lasmar, além de lideranças regionais como o vice-prefeito de Timóteo, Professor Vespa. Todos correligionários. O eleitorado bolsonarista também será disputado por outros postulantes ao Executivo ipatinguense, como a ex-deputada Alê Silva (PRD) e Michel Winter (PRTB). Alê Silva disse que ainda não fechou apoios para a possível candidatura, mas que faz questão de ter um pré-candidato a vice-prefeito que seja médico, evangélico e que busque renovação. “Esses apoios ainda não se definiram. Está todo mundo analisando, pesquisando. Estou confiando no meu taco, não estou me importando muito com apoios.”

Já Winter, que se apresenta como “marqueteiro de Bolsonaro” e que afirma ter trabalhado em campanhas a governador e chegou a ser chamado de “golpista” pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente da República, informou ter apoio de três legendas, mas que ainda não pode revelar quais são. Completam a lista dos pré-candidatos Diego Arthur (PCB), Luiz Carlos Miranda (Solidariedade), Heleno do Hospital (PP), Coronel Edvânio Carneiro (Novo) e Coronel Gaspar (PL), este se apresenta como pré-candidato, mas a sigla nega que esteja entre os pré-cotados para concorrer.

Ainda podem engrossar a lista o ex-secretário de Saúde do município, Dr. Juliano Nogueira (PSD), mas que está avaliando se seguirá na atual legenda e se irá se candidatar. O ex-prefeito Sebastião Quintão (MDB), que teve a chapa cassada em 2016, e o ex-vereador Jadson Moreira (União Brasil) foram citados por adversários como potenciais pré-candidatos, mas não responderam às tentativas de contato.



SÉRIE

Esta reportagem sobre a disputa eleitoral em Ipatinga faz parte de uma série sobre a pré-campanha nos principais municípios do interior do estado. Ela foi iniciada em 3 de março, mostrando como está a disputa pela prefeitura em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Em seguida, foram publicadas reportagens sobre as eleições em Uberaba, Araxá, Montes Claros, Governador Valadares e Juiz de Fora. A série prossegue no próximo domingo.