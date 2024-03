A pressão mineira sobre o governo federal para barrar as importações de leite em pó do Mercosul parece estar surtindo efeito. Ontem, quarta-feira (13/3), a deputada estadual Lud Falcão (Pode), integrante da Comissão de Agropecuária e Agroindustrial da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), afirmou que a ação pode ser definida nos próximos dias.

“Está prevista uma reunião de representantes dos países do Mercosul e a principal pauta desse encontro é a interrupção das importações de leite, que têm causado enormes prejuízos aos nossos produtores. Quem me passou esta informação foi o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, com quem conversei hoje em Serra do Salitre”, disse a deputada.

O movimento tem se intensificado após a queda nos preços do leite e seus derivados no primeiro semestre, atribuída aos argentinos e uruguaios, que direcionam seus excedentes para o Brasil. Isso influenciou uma deflação de 2,83% no setor. O leite em pó argentino chega a custar US$ 3,88/kg e o uruguaio US$ 3,81/kg, enquanto o brasileiro é vendido por US$ 6,12/kg. O queijo muçarela brasileiro é 27% mais caro que o dos vizinhos.

As diferenças estruturais entre as cadeias produtivas dos países do Mercosul são visíveis: enquanto a Argentina possui fazendas especializadas e produtivas, o Brasil ainda lida com milhares de produtores não profissionalizados. Para enfrentar essa concorrência, há discussões sobre medidas regulatórias, como exigir certidões de conformidade sanitária para importações e aumentar a alíquota sobre derivados lácteos de países europeus.

De acordo com a deputada mineira, a conversa com o ministro é a primeira sinalização favorável do governo para que a questão seja definida. “Finalmente temos uma sinalização favorável do governo federal, pois a situação da nossa cadeia produtiva leiteira piora a cada dia e há necessidade de interromper a compra de leite produzido na Argentina e Uruguai o quanto antes, sob risco de desestruturarmos um segmento econômico responsável pela geração de 4 milhões de empregos no Brasil,” afirmou a parlamentar.

Na próxima segunda, a Faemg e outras entidades representativas do agronegócio realizam na Expominas uma manifestação para cobrar do governo federal a suspensão das importações de leite em pó.