O ex-vereador de Belo Horizonte Wesley Moreira (PP), cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nessa terça-feira (12/3), disse que nenhuma perseguição política e totalitária por parte do Judiciário irá desanimá-lo. Em redes sociais, o ex-parlamentar, que não concorda com a decisão da Justiça Eleitoral, disse que vai continuar trabalhando em prol da população de Belo Horizonte.



"Sigo em frente, como sempre fiz, na defesa dos eleitores que - democrática e regularmente - me confiaram a missão de representá-los no parlamento, na certeza de que em breve essa injustiça será corrigida. Nenhuma perseguição política e totalitarismo do Judiciário nos pararão e me desanimarão (sic) para a continuidade de um trabalho em prol da população de Belo Horizonte", comentou.

Cassação

O TSE cassou nesta terça-feira (12/3) por unanimidade a chapa do PROS nas eleições de 2020 em Belo Horizonte. Com a decisão, os mandatos dos vereadores Wesley Moreira e César Gordin (Solidariedade), que chegaram à Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) filiados à sigla, também foram cassados.

O partido foi condenado por lançar candidaturas laranjas de mulheres para fraudar a cota de gênero. No pleito, os nove candidatos com piores resultados eram mulheres, a maioria delas não chegou a receber mais de dez votos.

Wesley afirmou que não havia "qualquer tipo de irregularidade" que justificasse a cassação dos mandatos.

"O mesmo assunto já havia sido tratado, por mais de uma vez, pela Justiça Eleitoral. Em todos os processos, os pedidos foram julgados IMPROCEDENTES. Em todas as situações, sem exceção, o Ministério Público se manifestou a meu favor, no sentido da improcedência das acusações. Além disso, todas as acusações passaram pelo TRE de Minas Gerais que entendeu não existir fundamento das alegações e decidiu em nosso favor em duas instâncias", pontuou.

"O TSE cassou o nosso mandato, contrariando a vontade de 4.958 eleitores que confiaram em mim o seu voto em 2020", continuou.