O blogueiro foragido Allan dos Santos é o autor das fake news que têm sido divulgadas contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), envolvendo a proposta de reforma do código civil que tramita no Congresso Nacional. O senador tem sido alvo constante de mentiras e ataques em suas redes sociais pela extrema-direita que o associa ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Hoje, Rodrigo Pacheco teve que desmentir, em suas redes sociais, que seria favorável à poligamia, à retirada de poder do pai pela Justiça e à autonomia infantil para cirurgias de mudança de sexo, informações falsas publicadas pelo site que o blogueiro mantém nos Estados Unidos.





“Desde o fim de semana, venho sendo vítima de fake news, das mais irresponsáveis e levianas, afirmando que eu seria favorável à poligamia, à retirada de poder dos pais e à autonomia infantil para mudança de sexo. Todas essas mentiras, inventadas por quem é alvo de investigação da polícia e vive para prejudicar o Brasil, têm como pano de fundo a atualização do Código Civil brasileiro, que será amplamente discutida pelo Congresso e com a participação de toda a sociedade”, afirmou o senador em suas redes sociais.

Segundo ele, as mudanças no Código Civil tem por objetivo assegurar “à sociedade avanços no direito digital, considerando a nova realidade das interações tecnológicas no mundo. Portanto, afirmações fora dessa lógica não são verdadeiras”. “Talvez nem fosse necessário desmentir um absurdo desses. Mas para evitar qualquer dúvida, fica o alerta”, afirmou Pacheco.

A assessoria de imprensa do senador disse que ele não pediu investigação contra o blogueiro.



Extradição

Residente nos Estados Unidos desde 2020, Allan dos Santos teve sua prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em outubro de 2021, por suspeitas de atuação em organização criminosa, crimes contra honra e incitação a crimes, preconceito e lavagem de dinheiro.

O pedido de prisão do blogueiro, fundador do canal Terça Livre e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi feito pela Polícia Federal (PF) no inquérito que apura as fakes news.



Há um pedido de extradição contra o blogueiro feito pelo STF. Na semana passada, o senador Jorge Seif (PL-SC), aliado de Santos, disse em pronunciamento no Plenário que Justiça dos Estados Unidos teria arquivado o pedido de prisão e extradição do blogueiro, mas ainda não há confirmação da Justiça.