As casas de praia do presidente do partido União Brasil, Antônio Rueda, e da irmã do político, Maria Emília Rueda, que é tesoureira da sigla, foram incendiadas na noite dessa segunda-feira (11/1). Imagens que circulam nas redes sociais mostram os imóveis destruídos pelas chamas.

Casas do recém-eleito presidente do União Brasil, Antônio de Rueda, pegam fogo em Pernambuco. Os dois imóveis sofreram incêndio simultaneamente. O advogado afirmou à @colunadoestadao que ainda não tem informações sobre feridos. Saiba mais:https://t.co/TBaqJO0eDd pic.twitter.com/X13qBjaAKd — Augusto Tenório (@vaugustotenorio) March 12, 2024

As casas ficam na praia de Toquinho, em Pernambuco. O presidente do partido União Brasil informou que estava no exterior quando foi informado que os criminosos atearam fogo nas casas. "É uma situação muito grave. Estou no aeroporto voltando para o Brasil. Pedi aos meus advogados para fazer as comunicações necessárias com as autoridades", disse Antônio Rueda à CNN.

Em nota, Rueda lamentou "profundamente o incêndio que atingiu as duas casas da família". "Os Rueda pediram à Polícia Civil do estado de Pernambuco célere e rigorosa investigação dos fatos. A família não descarta a possibilidade de um atentado motivado por questões político-partidárias", também informou o documento.

Rueda foi eleito por unanimidade presidente do União Brasil no dia 29 de fevereiro.