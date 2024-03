O deputado estadual Capitão Assumção (PL-ES), pré-candidato a prefeito de Vitória, foi preso na noite desta quarta-feira (28/2), por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF). O mandado foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, de acordo com fontes consultadas pelo Correio.

O parlamentar é investigado no inquérito que apura atos antidemocráticos. O deputado estava cumprindo medidas cautelares diversas à prisão, determinadas pelo magistrado, como o uso de tornozeleira eletrônica e restrições na circulação.

De acordo com pessoas próximas ao militar, ele foi detido sob o argumento de descumprimento de medidas cautelares. No entanto, a defesa ainda não foi informada dos detalhes da detenção. O deputado foi ouvido na Superintendência da corporação no Espírito Santo.

A assessoria de Assumção informou que ele foi preso na rua, enquanto passeava com os cachorros.