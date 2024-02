O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou por uma bateria de exames no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nesta quarta-feira (28/2), em decorrência da facada sofrida durante a campanha de 2018. Bolsonaro ainda passou por um check-up de saúde completo.

Segundo o advogado e ex-ministro da Secretaria de Comunicação, Fabio Wajngarten, o ex-presidente foi atendido pelo seu cirurgião Dr. Antônio Macedo, e pelo cardiologista Dr. Leandro Echenique. “As equipes responsáveis constataram que as condições clínicas e cirúrgicas estão estáveis e sem necessidade de intervenção nesse momento”, disse.

Bolsonaro passará por uma reavaliação dentro de 3 meses. Desde que sofreu a facada em evento de campanha, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, o ex-presidente precisou ser submetido a uma série de cirurgias, além de passar por exames constantes.

O antigo mandatário ainda usa da lembrança do episódio com frequência em seus discursos. Quando foi condenado com uma inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por exemplo, Bolsonaro disse que levou uma facada nas costas. “Tentaram me matar em Juiz de Fora há pouco tempo com uma facada na barriga. E hoje levei uma facada nas costas com a inelegibilidade por abuso de poder político”, afirmou.

Um retrato do ex-presidente sem camisa foi divulgado por Wajngarten no dia em que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) declarou o político inelegível até 2030. A foto ainda estampa um calendário vendido pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho 03 de Bolsonaro.