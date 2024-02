O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na Avenida Paulista, em São Paulo, no último domingo (25/2), foi uma "grande" manifestação. No entanto, presidente acredita que os apoiadores de Jair Bolsonaro se reuniram em defesa do golpe de Estado.

"Não é possível você negar os fatos. Eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo. Mesmo quem não quiser acreditar é só ver a imagem, como as pessoas chegaram lá, isso é outros quinhentos. O dado concreto é que foi uma manifestação em defesa do golpe", disse Lula em entrevista ao programa 'É Notícia', da RedeTV!.

Para o presidente, os políticos adotaram um tom mais "contido" durante o ato. O petista ainda afirmou que o intuito dos apoiadores de Jar Bolsonaro era demonstrar força. Lula também pontuou que o mesmo movimento é visto em outros lugares do mundo".

"Eles todos com muito medo, com muito cuidado, acho até que tinha um teleprompter para que eles não falassem nada que pudesse confundi-los [...]. Uma coisa meio assim alucinante. Mas de qualquer forma, é importante a gente ficar atento. Essa gente está demonstrando que eles não estão para brincadeira. Eles querem continuar muito forte, não é só no Brasil não, mas no Brasil, na América Latina, na Europa inteira e todo o mundo, negando o que? Negando a democracia, negando as instituições, ou seja, falando a maiores barbaridades possíveis. Eles não têm limites. Vale qualquer mentira.

Lula também mencionou a possibilidade de anistia aos presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro, pedido feito por Jair Bolsonaro durante o ato. "Como que alguém começa a pedir anistia sem nem ser julgado ainda? Ainda está em uma fase de inquérito. Alguns poucos foram julgados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, a maioria está sendo investigada ainda. Tem que terminar o processo. Pessoas precisam ser ouvidas e investigadas, quem financiou. Mas o cidadão está pedindo anistia antecipada. Eu quero que ele tenha a presunção de inocência que eu não tive", comentou.