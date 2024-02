O presidente argentino Javier Milei compartilhou uma série de publicações sobre o ato de Jair Bolsonaro (PL) nesse domingo (25/2), na Avenida Paulista (SP), incluindo um comentário que associa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao grupo terrorista Hamas. O argentino ainda compartilhou uma postagem do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) dizendo que o “grito por liberdade falou mais alto”.

Em resposta, a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), disse que Milei faz “molecagem nas redes sociais” e divulga “mentiras bolsonaristas” sobre o presidente Lula.

“Falar em ditadura no Brasil é total irresponsabilidade, mais grave ainda se é reproduzida pelo presidente de país vizinho, amigo e parceiro comercial. Milei devia cuidar primeiro de resolver os graves problemas do povo da Argentina. Foi eleito para isso, mas prefere ofender Lula e perseguir estudantes brasileiros em seu país”, disse a petista.

Milei foi eleito presidente com apoio da família Bolsonaro, principalmente do filho 03, Eduardo, que viajou para Buenos Aires durante o primeiro turno das eleições em 2023. Assim que foi eleito, o economista ainda teve uma vídeo chamada com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Aliados do antigo mandatário brasileiro participaram ativamente da campanha do ultraliberal, enquanto petistas trabalharam na campanha de Sergio Massa, ex-ministro da Economia que protagonizou a disputa eleitoral no país vizinho.