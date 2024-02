Nikolas Ferreira esteve ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) neste domingo no ato na Paulista

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) agradeceu ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo ato na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (25/2).

Logo depois da manifestação, o parlamentar publicou uma foto em redes sociais manifestando apoio ao ex-presidente e à manifestação e declarou: "Obrigado! O Brasil te ama".

Nikolas foi um dos parlamentares escolhidos para discursar no ato em defesa do ex-presidente Bolsonaro. No trio elétrico, ele disse que o intuito da manifestação era mostrar que "homens e mulheres com o coração verde e amarelo não desistirão do nosso país". Nikolas ainda acrescentou: "É também um recado, para aqueles que estão desanimados e desesperançosos, de que este ato será marcado por uma geração de homens e mulheres que não desistiram e não desistirão."

"Nós estamos vivendo hoje uma era escura, mas ela antecede o amanhecer", continuou. "Talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, mas um dia veremos novamente um presidente de direita eleito para liderar nossa nação", disse.