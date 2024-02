Nesta quinta-feira (22/2), a rádio Tupi.FM, do grupo Diários Associados, entrevistará o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), às 7h40. A exclusiva será ao programa Show do Antonio Carlos e poderá ser acompanhada ao vivo sintonizando a 96,5 FM, no canal do Youtube da rádio e nas redes sociais.

A entrevista ocorre durante a visita do secretário de estado norte-americano Antony Blinken, que chegou a Brasília nessa terça-feira (20/2). Blinken se encontrou com o presidente brasileiro no Palácio do Planalto e disse, na saída da reunião, que é grato pelo tempo do presidente. “Estados Unidos e Brasil estão fazendo coisas importantes juntos. Estamos trabalhando juntos bilateralmente, regionalmente, globalmente. É uma parceria importante e somos gratos pela amizade”, declarou o secretário.

A entrevista com Lula também acontece em meio a uma crise diplomática instalada com Israel, depois que o presidente comparou a guerra entre Israel e Hamas, na Faixa de Gaza, com o Holocausto nazista, na 2ª Guerra Mundial. A reação israelense às afirmações do presidente gerou indignação no Itamaraty.

O programa de informação e entretenimento Show do Antonio Carlos vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 6h às 8h.