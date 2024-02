O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse nesta quarta-feira (21/2) estar “muito grato” pela reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e defendeu que os EUA e o Brasil atuam em conjunto “de forma bilateral, regional e global”. Ele não comentou o conteúdo do encontro, nem respondeu quando questionado sobre a guerra na Faixa de Gaza.

“Foi um encontro muito muito bom. Estou grato pelo presidente Lula e pelo seu tempo. Os Estados Unidos e o Brasil têm muitos projetos em comum, e trabalhamos juntos de forma bilateral, regional e global. É uma parceria muito importante e estamos gratos”, enfatizou à imprensa ao sair da reunião no Palácio do Planalto.

A reunião durou cerca de 1h50. Questionado por jornalistas sobre a guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas, na Faixa de Gaza, ele se virou e não respondeu. O Planalto ainda não se pronunciou oficialmente, mas prepara uma nota. A expectativa é que o encontro tratasse de questões bilaterais, mas também da tensão diplomática entre Brasil e Israel após falas do presidente Lula comparando a ação israelense em Gaza à Alemanha nazista.





Antes do encontro, ao tirar fotos com Blinken, Lula perguntou ao secretário quando são as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Blinken respondeu que são em novembro e que, devido à polarização no país, a maioria dos votos já estão consolidados.

Após a reunião, Blinken seguiu direto para o aeroporto, de onde parte para o Rio de Janeiro para participar da Cúpula de Chanceleres do G20.