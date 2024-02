Correio Braziliense - O Senado Federal aprovou, na noite desta terça-feira (20/2), o projeto de lei que extingue as saídas temporárias de presos dos estabelecimentos prisionais, conhecidas como "saidinhas". Com parte da base governista apoiando o projeto, o Senado decretou o fim do benefício para a população carcerária com 62 votos a favor, dois contra e uma abstenção. Veja como cada senador votou no fim da matéria.

O líder do PT, senador Fabiano Contarato (ES), lembrou do histórico profissional dele como delegado da Polícia Federal e manifestou apoio ao projeto, mas orientou a liberação da bancada do partido.

O projeto, que teve origem na Câmara, sofreu alterações no Senado, retornando assim para a Casa Baixa do parlamento, que deve avaliar as alterações antes de encaminhar para a sanção presidencial. Entre as mudanças está uma emenda do senador Sérgio Moro (União-PR), que incluiu no texto a previsão de saídas para os presos em regime semiaberto para trabalhar ou estudar fora do presídio.

Após a divulgação na imprensa de notícias que apontavam que a tendência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria vetar a matéria, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) disse que conversou com o presidente da República e depois das alterações na proposta o projeto ficou muito melhor, e o presidente não deve vetar o projeto.

A lei atual permite a saída temporária dos condenados no regime semiaberto para visita aos familiares durante feriados, frequência a cursos e participação em atividades — regras parcialmente revogadas no texto aprovado pelo Senado.

VEJA COMO CADA SENADOR VOTOU

Alan Rick UNIÃO/AC - Sim



Marcio Bittar UNIÃO/AC - Sim



Sérgio Petecão PSD/AC - Sim



Fernando Farias MDB/AL - Sim



Renan Calheiros MDB/AL - Sim



Rodrigo Cunha PODEMOS/AL - Sim



Eduardo Braga MDB/AM - Sim



Omar Aziz PSD/AM - Sim



Plínio Valério PSDB/AM - Sim



Davi Alcolumbre UNIÃO/AP - Sim



Lucas Barreto PSD/AP - Sim



Randolfe Rodrigues REDE/AP - Sim



Angelo Coronel PSD/BA - Sim



Jaques Wagner PT/BA - Abstenção



Otto Alencar PSD/BA - Sim



Augusta Brito PT/CE - Sim



Cid Gomes PDT/CE - Não



Eduardo Girão NOVO/CE - Sim



Damares Alves REPUBLICANOS/DF - Não compareceu



Izalci Lucas PSDB/DF - Sim



Leila Barros PDT/DF - Sim



Fabiano Contarato PT/ES - Sim



Magno Malta PL/ES - Sim



Marcos do Val PODEMOS/ES - Sim



Jorge Kajuru PSB/GO - Sim



Vanderlan Cardoso PSD/GO - Sim



Wilder Morais PL/GO - Sim



Eliziane Gama PSD/MA - Sim



Flávio Dino PSB/MA - Não votou



Weverton PDT/MA - Presidente



Carlos Viana PODEMOS/MG - Sim



Cleitinho REPUBLICANOS/MG - Sim



Rodrigo Pacheco PSD/MG - Não votou



Nelsinho Trad PSD/MS - Sim



Soraya Thronicke PODEMOS/MS - Sim



Tereza Cristina PP/MS - Ausente



Jayme Campos UNIÃO/MT - Sim



Margareth Buzetti PSD/MT - Sim



Wellington Fagundes PL/MT - Não votou



Beto Faro PT/PA - Sim



Jader Barbalho MDB/PA - Sim



Zequinha Marinho PODEMOS/PA - Sim



Daniella Ribeiro PSD/PB - Não compareceu



Efraim Filho UNIÃO/PB - Sim



Veneziano Vital do Rêgo MDB/PB - Sim



Fernando Dueire MDB/PE - Sim



Humberto Costa PT/PE - Não votou



Teresa Leitão PT/PE - Não votou



Ciro Nogueira PP/PI - Sim



Jussara Lima PSD/PI - Sim



Marcelo Castro MDB/PI - Não votou



Flávio Arns PSB/PR - Sim



Oriovisto Guimarães PODEMOS/PR - Sim



Sergio Moro UNIÃO/PR - Sim



Carlos Portinho PL/RJ - Sim



Flávio Bolsonaro PL/RJ - Sim



Romário PL/RJ - Ausente



Rogerio Marinho PL/RN - Sim



Styvenson Valentim PODEMOS/RN - Sim



Zenaide Maia PSD/RN - Sim



Confúcio Moura MDB/RO - Sim



Jaime Bagattoli PL/RO - Sim



Marcos Rogério PL/RO - Sim



Chico Rodrigues PSB/RR - Sim



Dr. Hiran PP/RR - Sim



Mecias de Jesus REPUBLICANOS/RR - Sim



Hamilton Mourão REPUBLICANOS/RS - Sim



Luis Carlos Heinze PP/RS - Sim



Paulo Paim PT/RS - Não votou



Esperidião Amin PP/SC - Sim



Ivete da Silveira MDB/SC - Sim



Jorge Seif PL/SC - Ausente em missão oficial



Alessandro Vieira MDB/SE - Não compareceu



Laércio Oliveira PP/SE - Sim



Rogério Carvalho PT/SE - Não



Astronauta Marcos Pontes PL/SP - Sim



Giordano MDB/SP - Sim



Mara Gabrilli PSD/SP - Não compareceu



Eduardo Gomes - PL/TO - Sim



Irajá PSD/TO - Não compareceu



Professora Dorinha Seabra UNIÃO/TO - Sim