O senador Omar Aziz (PSD-AM) se revoltou com uma fala do presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) que pediu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se retratasse pela fala em que comparou as ações militares de Israel contra a população de Gaza com o Holocausto.



"Me diz o que está acontecendo lá com a morte de 10 mil crianças e mulheres, e quantos terroristas foram presos e mortos pelo governo sionista de Israel?", afirmou de forma indignada o parlamentar amazonense.



Pacheco afirmou que a fala de Lula foi "inapropriada e equivocada" e que não representa o histórico de Lula, conhecido por buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações. Motivo pelo qual, uma fala dessa natureza deve render uma retratação e um esclarecimento, com pedido de desculpas".



Aziz, que declarou ser filho de palestino, pontuou que não se deve confundir o povo judeu "com esse governo de direita sionista de Israel. Ao povo judeu, todo nosso respeito e solidariedade" e que a Casa não lamentou as 30 mil mortes de palestinos até o momento.



O presidente do Senado afirmou que a fala não foi uma "reprimenda ao presidente da República. É apenas uma conclamação na busca de pacificação e reconhecimento que uma comparação de qualquer acontecimento desta natureza com o Holocausto é algo impróprio".



Em sequência, o senador Jaques Wagner (PT-BA), que é judeu, afirmou que entende a fala do presidente, mas que a comparação desperta memórias ruins nas pessoas, inclusive nele.



"Eu que sou judeu defendo a convivência entre dois Estados. Israel, onde não habitam apenas judeus, e o Estado Palestino, onde habitam os palestino de diversas religiões, pois nem todos são muçulmanos", afirmou.