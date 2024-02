A Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro a prestar depoimento no âmbito da investigação que apura a tentativa de golpe de Estado. A oitiva de Bolsonaro deve ocorrer na próxima quinta-feira (22/2), de maneira presencial.



A informação foi publicada pela jornalista Andreia Sadi, do G1, e confirmada pelo Correio junto a fontes na corporação. O ex-presidente será ouvido na condição de investigado e neste caso poderá ficar em silêncio ou mesmo deixar de comparecer.

Bolsonaro é acusado de se articular junto com militares e ex-integrantes do Executivo para tentar anular o resultado da eleição que deu vitória ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e se manter no poder. Buscas realizadas pela polícia encontraram uma minuta golpista na sede do PL, em Brasília, onde o ex-presidente despachava como presidente de honra da agremiação.

Além disso, o vídeo de uma reunião ministerial onde se discute ações golpistas foi encontrado no computador de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Os investigadores acreditam que o inquérito está em sua fase final e deve ser concluído nos próximos meses, caso não surjam novas linhas de investigação.