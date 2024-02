Nos dois dias seguintes à operação da Polícia Federal (PF) que mirou Jair Bolsonaro (PL) e aliados, na semana passada, alguns canais que fazem parte do sistema digital bolsonarista no YouTube apagaram ou tornaram privados mais de 1,5 mil vídeos.

A informação foi publicada pelo jornal O Globo. De acordo com a reportagem, o volume é superior ao contabilizado em dias anteriores, quando menos de 200 conteúdos foram deletados diariamente por contas desse campo.

A “limpeza” foi detectada em monitoramento da empresa de análise de dados Novelo Data, que faz acompanhamento do comportamento de perfis de extrema direita na rede social.



A remoção foi uma medida tomada pelos próprios canais, e não motivada por ação da plataforma ou decisão judicial. A estratégia de influenciadores pró-Bolsonaro é recorrente em momentos de operações contra investigados por ataques a instituições, e também foi observada após reveses judiciais do ex-presidente e aliados nos últimos meses.



O ex-presidente Jair Bolsonaro foi um dos alvos da operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal, na última semana. Ele precisou entregar seu passaporte às autoridades e viu vários ex-assessores serem presos.

Nesta semana, ele convocou seus apoiadores para um ato público marcado para o próximo dia 25, um domingo, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o ex-presidente diz que a manifestação será pacífica e terá o objetivo de se defender das acusações imputadas a ele nas investigações da Polícia Federal sobre uma tentativa de golpe de estado.

"Olá amigos de todo o Brasil, em especial de São Paulo. No último domingo de fevereiro, dia 25, às três da tarde, estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso estado democrático de direito. Peço a todos que compareçam trajando verde e amarelo e, mais do que isso: não compareçam com qualquer faixa e cartaz contra quem quer que seja", diz Bolsonaro no vídeo.

"Mais do que discursos, uma fotografia de todos vocês, pois são as pessoas mais importantes desse evento. Para mostrar para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações, o que nós queremos", completou.