Depois que o Jair Bolsonaro (PL) convocou uma manifestação para se defender da investigação que apura se ele teve participação em uma tentativa de golpe, o deputado André Janones (Avante-MG), rival virtual da família do ex-presidente, usou as redes sociais para condenar a ação, a qual ele avaliou como "desesperada".

"Bolsonaro está tentando o tiro de misericórdia, mostra total desespero e deixa claro que seu maior medo é a cadeia. Um spoiler: não adianta, ele será preso e pagará pelos seus crimes", escreveu Janones nas redes.

jair Bolsonaro convocou seus apoiadores para um ato público marcado para o próximo dia 25, um domingo, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o ex-presidente diz que a manifestação será pacífica e terá o objetivo de se defender das acusações imputadas a ele nas investigações da Polícia Federal sobre uma tentativa de golpe de estado.



"Olá amigos de todo o Brasil, em especial de São Paulo. No último domingo de fevereiro, dia 25, às três da tarde, estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso estado democrático de direito. Peço a todos que compareçam trajando verde e amarelo e, mais do que isso: não compareçam com qualquer faixa e cartaz contra quem quer que seja", diz Bolsonaro no vídeo.

"Mais do que discursos, uma fotografia de todos vocês, pois são as pessoas mais importantes desse evento. Para mostrar para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações, o que nós queremos", completou.

Jair Bolsonaro foi um dos alvos da operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal, na última semana. Ele precisou entregar seu passaporte às autoridades e viu vários ex-assessores serem presos.