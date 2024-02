A denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) contra seis pessoas acusadas de fraudar a licitação para locação de imóvel como sede temporária da Prefeitura de Ipatinga em um valor de R$ 3,6 milhões foi aceita pela 2ª Vara Criminal de Ipatinga. A sede do Executivo Municipal está em reformas.

Entre os acusados estão dois ex-secretários municipais de Administração e outro de Educação. Segundo a denúncia, um dos acusados teria dado uma declaração falsa com objetivo de prejudicar as investigações do MPMG.

Dois deles também irão responder por lavagem de dinheiro. A contratação do imóvel, feita sem licitação, não seguiu a legislação, tendo sido acertada entre os denunciados antes da abertura do procedimento de dispensa da prática, tendo já proposta de valor sem qualquer vistoria.

Leia também: Bolsonaristas mineiros desistem de ato por Bolsonaro em BH

Em outubro de 2022, a gestão do prefeito Gustavo Nunes (Republicanos) saiu da praça dos Três Poderes, no Centro da cidade do Vale do Aço, e transferiu as secretarias para um prédio no Bairro Cidade Nobre.