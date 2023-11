Vereador de Divinópolis no Centro-Oeste de Minas, Diego Espino perdeu o mandato por fraude na cota de gênero. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anulou, nesta terça-feira (28/11), por unanimidade todos os votos recebidos pelo PSL nas eleições municipais de 2020.

O TSE reconheceu que o PSL cometeu fraude eleitoral na cota de gênero no lançamento de três candidaturas femininas.

De acordo com o ministro-relator do caso, André Ramos Tavares, os fatos e as circunstâncias demonstrados no processo comprovam a fraude eleitoral cometida pelo partido.

“Como sabemos, a simples alegação de desistência precoce da candidatura não é suficiente para justificar a votação zerada. São imprescindíveis a presença de elementos comprobatórios de inequívoco interesse em se candidatar, o que não foi comprovado nos autos, sendo irrelevante a mera desincompatibilização de cargo público” diz Ramos Tavares.

O ministro André Ramos também destacou que a fraude à cota de gênero é uma grave violação da legislação eleitoral, que tem como objetivo garantir a representatividade feminina na política.

As candidatas

Em relação a Núbia Daniela Rodrigues, revelou-se a votação ínfima obtida pela candidata (cinco votos). Além disso, o pedido de voto a concorrente, do qual possui relação de parentesco – marido da candidata, que também concorreu ao mesmo cargo, pelo mesmo partido.

Por outro lado, quanto às candidaturas de Amanda Padilha Almeida e Andryessa Edvyrgy Santos, além da votação ínfima, respectivamente, zero e um voto, não houve atos de campanha significativos.



Diego Espino

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Diego Espino, que obteve 866 votos em 2020, diz que recebeu a notícia com estranheza.

“Estou aqui em Brasília, recebendo essa notícia com estranheza. Eu que sou um vereador há três anos, estamos aí lutando pelo povo, e tem vereador corrupto que não é cassado. Perco o meu mandato, com honra e cabeça erguida, devido ao partido e essa tal cota de gênero, e que independente de ser vereador ou não, vou continuar lutando por uma Divinópolis melhor, junto com o Gleidson (prefeito do município), com Cleitinho (senador) e todos que quiserem uma Divinópolis melhor”, afirmou.





Lauro Henrique

Com a decisão do TSE, quem assume a vaga de Diego Espino é Lauro Henrique Rodrigues de Carvalho (REPUBLICANOS), conhecido como Capitão América Solidário, que recebeu 1.223 votos em 2020.

Lauro Henrique, empresário, 38 anos, conta que o projeto ‘Capitão América Solidário’ surgiu através de um sonho. Lauro sonhou que ajudava o personagem da história em quadrinhos e que contou esse sonho para sua esposa. Ela, então, sugeriu que ele se vestisse como o personagem ao brincar com as crianças na rua, visitar hospitais e lugares carentes na região.

Lauro Henrique declarou que com a expansão do projeto e as dificuldades em adquirir ajuda pelo poder público, encontrou na política as condições necessárias para ajudar a população.

“Então, vimos que, realmente, para podermos mudar certas coisas e ter poder de voz, a gente só consegue se estivermos dentro da política”.

Capitão América, que ainda deverá assumir o cargo, diz que sua principal pauta será a saúde, sem esquecer das ONG’s e projetos sociais que auxiliem a população de baixa renda na cidade.

*Fabrício Salvino especial para o EM