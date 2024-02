No encontro com o presidente da Etiópia, Lula também falará sobre cooperação para o desenvolvimento e a promoção do comércio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou nesta quinta-feira (15/2) para Adis Abeba, na Etiópia. No local, o chefe do Executivo terá um encontro bilateral com o primeiro-ministro Abiy Ahmed.

Uma das pautas é obter apoio dos países africanos para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, durante a 37ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, que ocorrerá nos dias 17 e 18 de fevereiro.

Segundo comunicado do Itamaraty, Lula e Ahmed também falarão sobre cooperação para o desenvolvimento e a promoção do comércio, e temas internacionais de interesse comum, em particular o combate à fome e à pobreza; a proteção e desenvolvimento das florestas; o combate às mudanças climáticas; e a reforma das organizações internacionais.

A Etiópia é o segundo país mais populoso da África, com cerca de 125 milhões de habitantes, e a quinta maior economia do continente, com PIB nominal de US$ 156 bilhões (2023). Membro pleno do BRICS desde 1º de janeiro de 2024, a Etiópia é um dos principais centros diplomáticos do continente africano, pelo fato de a capital, Adis Abeba, abrigar as sedes da União Africana (UA) e da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África (UNECA).

Brasil e Etiópia desenvolvem programas de cooperação bilateral em áreas como manejo de solos ácidos e produção de algodão. No âmbito trilateral, em parceria com o Programa Mundial de Alimentos (PMA), há iniciativa de cooperação na área de alimentação escolar. Em 2023, o intercâmbio comercial bilateral somou US$ 23,8 milhões, havendo amplo potencial de crescimento dos fluxos, informou o Ministério das Relações Exteriores.

Leia também: Tarcísio sobre suspeita golpista: 'Estão criando muita coisa sobre Bolsonaro'



Nesta sexta (16/2), o petista também participará da cerimônia de oferenda floral em homenagem aos heróis caídos na batalha de Ádua, e visita ao Museu Memorial local. À tarde, a previsão é de que ele participe da cerimônia de plantio de mudas de café, além do evento "Financiamento climático para a agricultura e segurança alimentar: Implementação da Declaração de Nairóbi e resultados da COP28".

Resultado da Cúpula Climática da África realizada em Nairóbi, Quênia, em setembro do ano passado, a Declaração de Nairóbi tornou-se a base para a posição comum da África sobre investimentos para promoção do uso sustentável dos recursos naturais no continente. Na ocasião, os líderes vão discutir vias financeiras, bem como intervenções políticas, inovação e conhecimento a fim de aprimorar a resiliência climática e a adaptação nos sistemas agrícolas e alimentares na África.

Organizado pela Comissão da União Africana (CUA) e pela FAO, em colaboração com o Governo da República de Uganda, o encontro reunirá chefes de Estado de Brasil, Angola, Comores, Djibouti, Quênia, Moçambique e Uganda; representantes da CUA, da FAO, da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África (Uneca) e de outras agências da ONU, entre outros.