O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), comemorou a prisão de um homem suspeito de assassinar um soldado da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), o batalhão de elite da polícia militar de São Paulo. Kaique Coutinho do Nascimento, conhecido como ‘Chip’, foi preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, segundo informou a polícia mineira.

“A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu o suspeito de assassinar o Soldado Cosmo da Rota, tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo. O foragido foi capturado pelo 17º Batalhão da Polícia Militar (BPM) em mais uma importante resposta ao crime: aqui bandido não tem vez!”, disse o governador.

Segundo a PM mineira, Kaique disse que estava no local e confessou o crime. A polícia chegou ao suspeito após receber uma denúncia com informações que apontavam para tráfico de drogas no local. Outro homem, identificado como “Ricardinho”, foi preso junto ao suspeito. Os homens não resistiram à prisão.

O soldado Samuel Wesley Cosmo foi morto no último dia 2 de fevereiro com um tiro no olho. O PM acompanhava outros dois policiais da Rota em um patrulhamento de uma rua estreita. Em um determinado momento ele se afasta dos colegas e entra em uma viela, ao encontrar um criminoso no cruzamento entre dois becos ele é atingido pelos disparos.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo havia oferecido R$ 50 mil por informações do paradeiro de Kaique Coutinho. Segundo o secretário Guilherme Derrite, o suspeito possui antecedentes por tráfico e histórico como adolescente infrator.

Pelas redes sociais, o secretário agradeceu a atuação da PM mineira. “Recebi a informação de que nossos irmãos da Polícia Militar de Minas Gerais acabam de prender o criminoso Kaique Coutinho do Nascimento, vulgo Chip, apontado como assassino do Soldado Cosmo. Obrigado aos policiais por essa importante prisão”, escreveu.