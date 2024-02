O presidente da Câmara dos Deputados, Athur Lira (PP-AL), desfilou pela Beija-Flor, escola de samba do Rio de Janeiro, na noite de domingo (11/2). A escola homenageou a cidade de Maceió, onde o deputado fez sua carreira política.

Durante o desfile, o deputado falou sobre a escolha do tema. “Escola do coração homenageando minha cidade natal não tem preço", afirmou.

Com o samba-enredo “Um Delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila”, a escola homenageou Benedito dos Santos, engraxate e carnavalesco que fundou o bloco Cavaleiro dos Montes, na capital alagoana.

O desfile foi patrocinado pela Prefeitura de Maceió e contou com a participação do prefeito da cidade, João Henrique Caldas (PL). A capital pagou R$ 8 milhões pela homenagem.

No Instagram, o deputado também deixou sua homenagem. “Este momento histórico não só fortalece o incentivo ao turismo e gera renda para os alagoanos, mas também nos permite exibir com orgulho nossas raízes ao mundo”, escreveu.

Lira estava acompanhado da sua mulher, Ângela Lira, do vice-governador do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha (MDB), e do líder do PP na Câmara, deputado Doutor Luizinho.