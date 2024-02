O ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira (PSD-MG), durante sua fala no evento realizado nesta quinta-feira (8/2) no Minascentro, em Belo Horizonte, saudou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e elogiou a primeira-dama Rosângela da Silva (PT), a Janja.

"É uma alegria receber o senhor novamente no nosso estado, na nossa Minas Gerais. Uma honra receber o senhor ao lado da nossa primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, que tão bem representa a força, a sensibilidade, a capacidade e o espírito da mulher brasileira", falou o único ministro mineiro do governo.

Após a fala, o governador Romeu Zema (Novo); o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); e o presidente, além do público, aplaudiram Silveira.

Lula e Janja chegaram a Belo Horizonte na tarde de quarta-feira (7/2), após uma agenda oficial no Rio de Janeiro. Na noite de ontem, eles jantaram na casa do ex-ministro do Turismo, Walfrido dos Mares Guia, junto de alguns ministros que o acompanharam no evento desta quinta.