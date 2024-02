A Controladoria-Geral da União (CGU) emitiu, nesta quarta-feira (7/2), uma ordem de demissão para Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação da posição na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Weintraub estava sob investigação interna na Unifesp devido às suas faltas injustificadas. Conforme registros do Portal da Transparência, o ex-ministro ocupava o cargo de professor do magistério superior desde 2014, com uma carga horária de 40 horas semanais.

Abraham Weintraub integrou o governo de Jair Bolsonaro como ministro da Educação entre 2019 e 2020. Ele pediu exoneração do cargo após uma viagem aos Estados Unidos.

Uma denúncia recebida pela ouvidoria da instituição em abril de 2023 desencadeou um processo administrativo contra Weintraub na Unifesp.

Após o início da investigação pela universidade, Weintraub teve o salário suspenso.